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В Подмосковье молодой отец убил своего годовалого ребенка, сбросив с восьмого этажа
24.12.2016 20:50

В Подмосковье молодой отец убил своего годовалого ребенка, сбросив с восьмого этажа

В субботу, 24 декабря, в Подмосковье отец сбросил годовалого ребенка с балкона восьмого этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области, передает ТАСС.

Согласно информации, ночью "25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату".

От полученных травм ребенок погиб на месте.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Подозреваемый в убийстве совсем маленького ребенка был задержан.

В ближайшее время следователь планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 24 декабря, во время рождественской службы на христианский храм в Филиппинах  случилось нападение, в результате которого получили ранения по меньшей мере 13.

Злоумышленник бросил гранату в припаркованный у храма полицейский автомобиль. Пострадали 12 прихожан и один полицейский.

Теги материала: Россия, Москва, убийство, ребенок, Подмосковье, полиция, смерть
Новости СМИ2
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