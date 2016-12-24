В Подмосковье молодой отец убил своего годовалого ребенка, сбросив с восьмого этажа

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 декабря, в Подмосковье отец сбросил годовалого ребенка с балкона восьмого этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области, передает ТАСС.

Согласно информации, ночью "25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату".

От полученных травм ребенок погиб на месте.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Подозреваемый в убийстве совсем маленького ребенка был задержан.

В ближайшее время следователь планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 24 декабря, в о время рождественской службы на христианский храм в Филиппинах случилось нападение, в результате которого получили ранения по меньшей мере 13.