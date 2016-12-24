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В Филиппинах во время рождественской службы в храме случился теракт: пострадали более 13 человек
24.12.2016 20:01

В Филиппинах во время рождественской службы в храме случился теракт: пострадали более 13 человек

В субботу, 24 декабря, во время рождественской службы на христианский храм в Филиппинах  случилось нападение, в результате которого получили ранения по меньшей мере 13.

Об этом сообщил новостной портал GMA, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел за считанные часы до Рождества - в 21:45 по местному времени (16:45 мск) - в городе Мидсейап на юге страны.

Злоумышленник бросил гранату в припаркованный у храма полицейский автомобиль. Пострадали 12 прихожан и один полицейский.

"Все пострадавшие получили незначительные травмы, за исключением одной женщины, ноги который были тяжело ранены", - сказал представитель региональной полиции суперинтендант Ромео Галго.

К слову, более 80% населения Филиппин являются католиками. Однако на юге страны действует одна из самых радикальных исламистских группировок Азии "Абу Сайяф", которая присягнула на верность запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Боевики "Абу Сайяф" терроризируют местное население, похищают людей и устраивают кровавые нападения.

В последнее время правительство усилило борьбу с исламистами и добилось ряда военных побед над группировкой.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 24 декабря, на своей официальной странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

Рождество является главным праздником в католицизме. Три церковных богослужения происходят в полночь, на заре и днем, что символизирует Рождество Христово в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующего.

Теги материала: Филиппины, Рождество, граната, полиция, злоумышленник, церковь, храм, служба
Новости СМИ2
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