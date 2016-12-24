Штаб АТО: Огневые атаки боевиков были чисто провокационными

В течение субботы, 24 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции российские незаконные вооруженные формирования продолжали атаковать наши позиции из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинки, Широкино и Водяного.
В сводке дня также отмечается, что дважды был осуществлен обстрел в районе Талаковка из калибра 120 миллиметров.
В то время, как на донецком направлении украинские позиции были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки.
На луганском направлении обстреляли Желтое. Как утверждают в штабе АТО, обстрелы боевиков несли чисто провокационный характер, поэтому украинские военные огонь не вели.
Всего с начала этого периода зафиксировано 23 обстрелы наших позиций.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в течение прошедших суток пятницы, 23 декабря, в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, еще четверо – контузию в зоне проведения антитеррористической операции.