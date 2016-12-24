Штаб АТО: Огневые атаки боевиков были чисто провокационными

MIGnews.com.ua

В течение субботы, 24 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции российские незаконные вооруженные формирования продолжали атаковать наши позиции из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинки, Широкино и Водяного.

В сводке дня также отмечается, что дважды был осуществлен обстрел в районе Талаковка из калибра 120 миллиметров.

В то время, как на донецком направлении украинские позиции были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки.

На луганском направлении обстреляли Желтое. Как утверждают в штабе АТО, обстрелы боевиков несли чисто провокационный характер, поэтому украинские военные огонь не вели.

Всего с начала этого периода зафиксировано 23 обстрелы наших позиций.