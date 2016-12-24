В Ровенской области двое маленьких детей сгорели в пожаре

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 декабря, в Ровенской области около полудня в селе Большие Озера Дубровицкого района в частном жилом доме произошел пожар, который привел к гибели двух детей.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в области.

"Местными жителями после ликвидации пожара на пепелище были обнаружены тела двух детей (девочки 2011 года рождения и мальчика 2013 года рождения), еще один мальчик 2012 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии в Дубровицкую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Также информируют, что сотрудники пожарно-спасательного подразделения на место пожара не привлекались. В результате пожара уничтожен деревянный жилой дом.

Сейчас на месте пожара работает оперативная группа Дубровицкого районного сектора ГУ ГСЧС области и правоохранители.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром в субботу, 24 декабря, в Афганистане погибли как минимум четверо сотрудников полиции из-за взрыва придорожной бомбы.