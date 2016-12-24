В Афганистане произошел взрыв придорожной бомбы, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Утром в субботу, 24 декабря, в Афганистане погибли как минимум четверо сотрудников полиции из-за взрыва придорожной бомбы. Об этом сообщает ToloNews , ссылаясь на местную полицию.

Инцидент произошел в районе Габарга Вейяла города Калат в провинции Забуль.

Чиновники считают, что взрыв случился в связи с тем, что авто полиции наехало на придорожную мину. Также еще один работник полиции получил ранения.

В настоящее время ни одна группировка, среди которых и талибы, не взяла на себя ответственность за взрыв.