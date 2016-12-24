В Афганистане произошел взрыв придорожной бомбы, есть жертвы

Утром в субботу, 24 декабря, в Афганистане погибли как минимум четверо сотрудников полиции из-за взрыва придорожной бомбы. Об этом сообщает ToloNews, ссылаясь на местную полицию.
Инцидент произошел в районе Габарга Вейяла города Калат в провинции Забуль.
Чиновники считают, что взрыв случился в связи с тем, что авто полиции наехало на придорожную мину. Также еще один работник полиции получил ранения.
В настоящее время ни одна группировка, среди которых и талибы, не взяла на себя ответственность за взрыв.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром в субботу, 17 декабря, в провинции Кандагар в Афганистане неизвестными были расстреляны шесть правительственных рабочих, среди них находились пять женщин.