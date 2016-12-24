Полиция Германии идентифицировала всех погибших в теракте в Берлине

MIGnews.com.ua

В Федеративной Республике Германия Комиссией Федерального ведомства уголовной полиции страны была завершена идентификация всех 12 человек, которые погибли во время теракта на площади Брайтшайдплац в Берлине. Об этом сообщает ВКА на своей странице в Twitter.

Также в средствах массовой информации Германии сообщили информацию о национальности погибших. Ими оказались восемь граждан Федеративной Республике Германия и четверо иностранцев, среди которых гражданки Италии, Израиля, Чехии и гражданин Польши, являвшийся водителем грузовика, его застрелил террорист.

Известно, что ранее в полиции сообщали о погибшем гражданине Украины. Теперь появилась информация о том, что украинец в возрасте 44 лет недавно получил гражданство Германии, оставив и украинский паспорт, сообщает Укринформ .

В связи с тем, что в Германии еще не отменили двойное гражданство, полицейские посчитали убитого немцем. Украинец проживал в Берлине в течение 15 лет, его имя не сообщается в связи с желанием родственников.

Кроме того, ранения получили 48 человек, среди которых присутствуют граждане Германии, Израиля, Венгрии, Финляндии, Ливана, Великобритании и Испании. Часть из них до сих пор остается в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.