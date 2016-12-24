В Тунисе арестовали племянника подозреваемого в совершении теракта в Берлине

MIGnews.com.ua

В Тунисе сотрудники правоохранительных органов смогли арестовать племянника Анис Амри, которого подозревают в совершении теракта в столице Федеративной Республики Германия городе Берлин в понедельник, 19 декабря. Об этом сообщает BBC .

Помимо этого, полицейские Туниса провели задержание еще двух человек - бывших членов "террористической ячейки", которых также подозревают в нападении.

Также стало известно, что возраст задержанных составляет от 18 до 27 лет.