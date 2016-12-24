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В Китае взорвался подпольный завод пиротехники: есть жертвы
24.12.2016 16:17

В Китае взорвался подпольный завод пиротехники: есть жертвы  Видеорепортаж

В субботу, 24 декабря, примерно в 13:00 на севере Китая прогремел мощный взрыв. Это произошло на одном из нелегальных предприятий, которое занимается изготовлением пиротехники, передает Синьхуа.

Как сообщают, взрыв произошел в провинции Хэбэй на территории деревни Яньцзыхэ района Фэнжунь города Таншань. От силы взрыва повреждения получили соседние здания, а сам завод превратился в руины.

Позже стало известно, о минимум двух погибших в результате взрыва.

По итогам расследования местной полиции, причиной взрыва стало незаконное хранение пиротехники.

Сейчас полиция выясняет причины инцидента. Людей, которые живут в районе, где произошел взрыв, эвакуировали.

Как сообщал MIGnews.com.ua, около 700 скульптур из шоколада были представлены в китайском городе Чанчунь. Автором творений является французский художник Николай Попов.

Посетители выставки смогут увидеть уменьшенную копию знаменитой терракотовой армии, шоколадных Будд, льва-стража и макет Эйфелевой башни.

Теги материала: Китай, завод, взрыв, пиротехника
Новости СМИ2
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