В боях на Донбассе украинские военные заняли Новолуганское: реакция боевиков

MIGnews.com.ua

Военнослужащие Вооруженных сил Украины заняли поселок Новолуганское, находившийся на нейтральной территории на Донбассе.

Об этом сообщили в народной милиции самопровозглашенной ЛНР, передает РИА Новости.

"Мы держим оборону, а не ведем наступление на позиции ВСУ. В сообщениях о том, что украинские силовики заняли находившийся в серой зоне и свободный от размещения в нем вооружения или военной техники населенный пункт Новолуганское, говорится только, что противник стягивает личный состав к линии соприкосновения на дебальцевском направлении", - сообщают в "ЛНР".

Кроме того, там добавили, что Новолуганское является пригородом Светлодарска, где ранее украинское руководство разместило артиллерию.

"Ни один из населенных пунктов, находящихся под контролем ЛНР, не занят ВСУ", – заверили в "ЛНР".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, начиная с 00.00 субботы, 24 декабря, на Донбассе вводится бессрочный режим прекращения огня . В штабе отмечали, что по всей линии соприкосновения установлена тишина. Кроме того, офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.