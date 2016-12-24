В боях на Донбассе украинские военные заняли Новолуганское: реакция боевиков

Военнослужащие Вооруженных сил Украины заняли поселок Новолуганское, находившийся на нейтральной территории на Донбассе.
Об этом сообщили в народной милиции самопровозглашенной ЛНР, передает РИА Новости.
"Мы держим оборону, а не ведем наступление на позиции ВСУ. В сообщениях о том, что украинские силовики заняли находившийся в серой зоне и свободный от размещения в нем вооружения или военной техники населенный пункт Новолуганское, говорится только, что противник стягивает личный состав к линии соприкосновения на дебальцевском направлении", - сообщают в "ЛНР".
Кроме того, там добавили, что Новолуганское является пригородом Светлодарска, где ранее украинское руководство разместило артиллерию.
"Ни один из населенных пунктов, находящихся под контролем ЛНР, не занят ВСУ", – заверили в "ЛНР".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, начиная с 00.00 субботы, 24 декабря, на Донбассе вводится бессрочный режим прекращения огня. В штабе отмечали, что по всей линии соприкосновения установлена тишина. Кроме того, офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.
Кроме того, начиная с 00.00 субботы, 24 декабря, на Донбассе вводится бессрочный режим прекращения огня. В штабе отмечали, что по всей линии соприкосновения установлена тишина. Кроме того, офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.