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В Запорожской области в ДТП погибли пять человек, из них трое детей
24.12.2016 13:59

В Запорожской области в ДТП погибли пять человек, из них трое детей

В субботу, 24 декабря, в Запорожской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли пять человек, в частности трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в 07.50 субботы в Васильевский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение об аварии на трассе "Харьков-Симферополь" вблизи города Степногорск.

Причиной столкновения Daewoo Lanos и Daewoo Nexia стали сложные погодные условия.

В результате ДТП погиб пассажир и водитель Daewoo Lanos.

Также в 09.49 на автомобильной дороге "Васильевка - Бердянск" произошла еще одна авария, в результате которой погибли трое детей.

По информации полиции, водитель Москвича по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения с автомобилем "КамАЗ" погибли дети, находящиеся в Москвиче а его водитель получил тяжелые травмы.

Отмечается, что на местах ДТП ведут работу следственно-оперативные группы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 22 декабря, вблизи поселка Вита Почтовая Киево-Святошинского района маршрутный микроавтобус "Mercedes Sprinter" съехал с трассы и врезался в дерево. В результате столкновения шесть пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. 

Теги материала: ДТП, Запорожская область, полиция, погибли
Новости СМИ2
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