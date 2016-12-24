В Запорожской области в ДТП погибли пять человек, из них трое детей

В субботу, 24 декабря, в Запорожской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли пять человек, в частности трое детей.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Сообщается, что в 07.50 субботы в Васильевский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение об аварии на трассе "Харьков-Симферополь" вблизи города Степногорск.
Причиной столкновения Daewoo Lanos и Daewoo Nexia стали сложные погодные условия.
В результате ДТП погиб пассажир и водитель Daewoo Lanos.
Также в 09.49 на автомобильной дороге "Васильевка - Бердянск" произошла еще одна авария, в результате которой погибли трое детей.
По информации полиции, водитель Москвича по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения с автомобилем "КамАЗ" погибли дети, находящиеся в Москвиче а его водитель получил тяжелые травмы.
Отмечается, что на местах ДТП ведут работу следственно-оперативные группы.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 22 декабря, вблизи поселка Вита Почтовая Киево-Святошинского района маршрутный микроавтобус "Mercedes Sprinter" съехал с трассы и врезался в дерево. В результате столкновения шесть пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести.