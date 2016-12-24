Два масштабных урагана обрушились на Шотландию

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, в Шотландии два урагана "Барбара" и "Конор" нарушили движение транспорта и подачу электричества. Об этом сообщают Українські Новини .

В результате стихии закрыли почти 120 школ, где учатся восемь с половиной тысяч детей.

Кроме этого, отменены все паромы избился график движения поездов и автобусов.

По данным источника, на некоторых островах отсутсвует электричество. На острове Льюис закрыли аеропорт Сторновэй, так как два самолета не смогли совершить там посадку и были вынуждены приземлиться в аэропортах в других шотландских городов.

Стоит отметить, что из-за сильного ветра в Эдинбурге закрили площадь Святого Эндрю и парк атткрационов.

А таже, агентство окружающей среды Шотландии предупредило о возможности подтоплений в ближайшие дни.