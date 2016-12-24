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В России прогремел взрыв в бывшей воинской части: есть погибшие
24.12.2016 13:18

В России прогремел взрыв в бывшей воинской части: есть погибшие

В субботу, 24 декабря, в Российской Федерации на территории бывшей воинской части в селе Урман Иглинского района Башкирии прогремел взрыв.

Об это сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу российского МЧС .

По информации Следственного комитета РФ, в результате происшествия погибли два человека.

"24 декабря в 10:00 мск поступило сообщение о том, что на территории бывшей воинской части в результате незаконного проникновения неустановленных лиц произошел взрыв. Есть пострадавшие", - сообщили в МЧС.

Кроме того, в ликвидации последствий взрыва участвовали шесть человек и 19 единиц техники.

"По факту гибели двух жителей Иглинского района проводится доследственная проверка. Личности погибших устанавливаются, Предположительно, это - мужчины 24 и 22 лет", - заявила представитель управления СК Светлана Абрамова.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в России обрушение жилого дома города Иваново, произошедшее из-за взрыва газа, стало причиной гибели пяти человек: трех женщин, мужчины и девочки четырех лет. Спасатели сообщают, что еще шесть человек травмировано, из них двое уже госпитализированы: один пострадавший в тяжелом состоянии, другой в стоянии средней тяжести. 

Теги материала: Россия, взрыв, воинская часть, погибли, МЧС
Новости СМИ2
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