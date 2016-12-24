На Донбассе ранен один украинский военный, четверо получили контузию

MIGnews.com.ua

В течение прошедших суток пятницы, 23 декабря, в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, еще четверо – контузию в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в ходе брифинга в Киеве в субботу, 24 декабря, передает Интерфакс-Украина.

"В результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, один военный получил ранения, четверо – контузию", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, начиная с 00.00 субботы, 24 декабря, на Донбассе вводится бессрочный режим прекращения огня . В штабе отмечали, что по всей линии соприкосновения установлена тишина. Кроме того, офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.