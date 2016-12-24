Осквернение синагоги в Умани: полиция опубликовала фоторобот подозреваемого

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в осквернении синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана в городе Умань Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сотрудники полиции составили и распространили фоторобот подозреваемого мужчины.

В полиции сообщают, что подозреваемый мужчина в возрасте 30-35 лет, с ростом около 175 см имеет голубые глаза, светлую кожу лица и невыразительные узкие брови. Кроме того, отмечается, что особой приметой подозреваемого является деформированая в результате травмы верхняя часть правой ушной раковины.

Мужчина имеет среднее телосложение, округлое лицо и широкий нос с горбом. Кроме того, подозреваемый правнарушитель лысый, а в области переносицы имеет веснушки.

На момент совершения преступления подозреваемый был одет в светло-серую куртку ниже пояса, синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

В полиции просят звонить по номерам (067) 397-09-59, (04744) 4-03-66 или 102 всех, кто имеет какую-либо информацию о подозреваемом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на среду, 21 декабря, группа экстремистов напала на синагогу в Умани, расположенную на могиле раби Нахмана. Неизвестные бросали в здание иудейского храма куски свинины и обливали красной краской , после чего оставили в здании синагоги свиную голову с вырезанной на ней свастикой.