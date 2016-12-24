Штаб АТО сообщает о нарушении режима тишины и пяти провокациях со стороны боевиков

В субботу, 24 декабря, несмотря на режим тишины российско-оккупационные войска осуществили пять обстрелов позиций сил АТО на Донбассе. Об этом на своих страницах в сообщили спикер штаба АТО Леонид Матюхин и пресс-центр штаба АТО.
"Начиная с 00.00, боевики осуществили четыре провокационных обстрела наших позиций, без применения тяжелого вооружения. Две провокации были в Марьинке и по одной в Широкино и Желтом. ", - заявил Матюхин.
Стоит добавить, что в десять часов утра начался и обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия со стороны боевиков.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на 6:00 субботы, 24 декабря, незаконные вооруженные формирования 50 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, из них дважды - по населенным пунктам. В штабе сообщается, что боевики продолжают вести массивный огонь по всем направлениям.