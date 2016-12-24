В Алеппо возобновились авиаудары

MIGnews.com.ua

В районе сирийского города Алеппо возобновились авиаудары.

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на местных жителей, передает ВВС.

По словам активистов, удары пришлись к западу, юго-западу и югу от Алеппо, оккупированного сирийской армией.

На данный момент информации о погибших и пострадавших в результате авиаударов нет.

Эта бомбардировка стала первой в районе Алеппо с момента окончания эвакуации из города.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 22 декабря, войска президента Сирии Башара Асада объявили о взятии Алеппо . Восточную часть города Алеппо покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль правительства Сирии над городом восстановлен полностью.

Кроме этого, операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря и длилась неделю. Организацию этой операции взяла на себя Россия, согласовывая свои действия с Турцией.