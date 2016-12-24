В Японии произошел уже второй за неделю масштабный пожар

В субботу, 24 декабря, в Японии в префектуре Хего сгорел завод по производству пенопласта. Об этом сообщил Корреспондент.net
По данным источника, пламя охватило всю площадь одного из самых больших корпусов площадью в 820 квадратных метров.
Кроме этого, огонь охватил соседнюю автостоянку многоквартирного дома. В результате пожара, полностью сгорело около 40 автомобилей, а жители домов возле завода были экстренно эвакуированы.
Стоит отметить, что из-за этого происшествия более 230 семей остались без электричества.
К счастью, из-за пожара никто не пострадал.
Причины пожара пока неизвестны.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 22 декабря, в Японии случился пожар в более 140 зданиях. Местные власти призвали к эвакуации 586 человек, которые проживают в 273 домах.