ГПСУ: Над Крымом активизировалась российская авиация

В пятницу, 23 декабря, над временно аннексированной территорией полуострова Крым активизировалась авиация Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В Госпогранслужбе отмечают, что пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали пять полетов российских вертолетов.
"Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированного полуострова вдоль админграницы без ее пересечения", - сообщают в ГПСУ.
Отмечается, что обо всех случаях полетов российской авиации были проинформированы взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.
"Кроме того, вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировалось движение катеров на воздушных подушках на морском участке, из которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями оккупантов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Росавиация сообщила, что украинские власти изменили границы опасных зон для гражданской авиации в районе Крыма в связи с проведением ракетных стрельб. Украина издала новые уведомления, устанавливающие опасные зоны для выполнения полетов над Черным морем.