ГПСУ: Над Крымом активизировалась российская авиация

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, над временно аннексированной территорией полуострова Крым активизировалась авиация Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В Госпогранслужбе отмечают, что пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали пять полетов российских вертолетов.

"Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированного полуострова вдоль админграницы без ее пересечения", - сообщают в ГПСУ.

Отмечается, что обо всех случаях полетов российской авиации были проинформированы взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.

"Кроме того, вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировалось движение катеров на воздушных подушках на морском участке, из которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями оккупантов", - говорится в сообщении пресс-службы.