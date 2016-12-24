На Донбассе введен бессрочный режим прекращения огня

MIGnews.com.ua

Начиная с 00.00 субботы, 24 декабря, на Донбассе вводится бессрочный режим прекращения огня. Эту информацию подтверждает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook со ссылкой на руководителя украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов о прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майора Анатолия Петренко.

"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016", - говорится в сообщении пресс-центра.

В штабе отмечают, что по всей линии соприкосновения установлена тишина.

Кроме того, офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.

Стоит отметить, что о любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.