На Донбассе введен бессрочный режим прекращения огня

Начиная с 00.00 субботы, 24 декабря, на Донбассе вводится бессрочный режим прекращения огня. Эту информацию подтверждает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook со ссылкой на руководителя украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов о прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майора Анатолия Петренко.
"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016", - говорится в сообщении пресс-центра.
В штабе отмечают, что по всей линии соприкосновения установлена тишина.
Кроме того, офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.
Стоит отметить, что о любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на 6:00 субботы, 24 декабря, незаконные вооруженные формирования 50 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, из них дважды - по населенным пунктам. В штабе сообщается, что боевики продолжают вести массивный огонь по всем направлениям.