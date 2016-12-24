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Штаб АТО: Боевики трижды атаковали ВСУ в районе Светлодарской дуги
24.12.2016 09:20

Штаб АТО: Боевики трижды атаковали ВСУ в районе Светлодарской дуги

По состоянию на 6:00 субботы, 24 декабря, незаконные вооруженные формирования 50 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, из них дважды - по населенным пунктам.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. Всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении боевики вели огонь из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем по позициям Вооруженных сил Украины под Широкиным, Лебединским, Талаковкой и Водяным. Кроме того, оккупанты стреляли по Новотроицкому из гранатометов, а по Широкиному - из вооружения БМП. Также российские оккупанты атаковали позиции украинских военных в районе Водяного, однако после открытия ответного огня отступили.

В Донецкой области из противник стрелял из 152-мм артиллерии по Красному Пахарю и Северному. Кроме того, боевики вели массивный огонь из 122-мм артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге. Также из минометов 120 и 82-мм калибра, гранатометов различных систем велся огонь по Авдеевке, Новолуганскому, Южному, Новоселовке Второй и Верхнеторецкому, а Мироновка попала под вражеский огонь из 152-мм артиллерии.

"Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать", - отметили в штабе.

В Луганской области боевики применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" по украинским позициям под Сизым. Кроме того, из 152 мм артиллерии враг стрелял по Троицкому и дважды - по Новозвановке. Также под огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по пали позиции Вооруженных сил Украины под Троицким, Новоалександровкой, Желтым, Лобачевым и Станицей Луганской.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 23 декабря, военнослужащими батальона "Донбасс-Украина" был освобожден населенный пункт Новолуганское в районе Светлодарской дуги в Донецкой области. Стало известно, что военные Вооруженных сил Украины взяли под свой контроль поселок в ходе оперативно проведенной ими операции.

Теги материала: АТО, Донбасс, ВСУ, обстрел, боевики, Град
Новости СМИ2
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