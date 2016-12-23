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Угонщики ливийского самолета использовали муляжи оружия
23.12.2016 21:25

Угонщики ливийского самолета использовали муляжи оружия

В пятницу, 23 декабря, глава правительства Мальты Джозеф Мускат сообщил, что захватчики самолета А-320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял рейс Сабха - Триполи не имели настоящего оружия, а использовали вместо него лишь муляжи. Об этом он написал в персональном аккаунте в Twitter.

"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, которое использовали угонщики, было муляжом", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Помимо этого, представители авиакомпании Afriqiyah Airways, заявили, что похитители, изначально планировали добраться до Рима, а посадка в Мальте была совершена лишь по причине нехватки топлива.

Как сообщалось, Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял перелет по внутреннему маршруту из ливийского города Себа в Триполи и приземлился в аэропорту Мальты, был захвачен угонщиком. На борту воздушного судна находилось 111 пассажиров и семеро членов экипажа.

Как сообщал MIGnews.com.uа, угонщики решили освободить всех пассажиров, которые находились у них в заложниках, затем и членов экипажа и сдались властям Мальты. Полицейские подвергли их обыску и арестовали.

Теги материала: Самолет, Авиация, Террористы, Мальта
Новости СМИ2
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