Угонщики ливийского самолета использовали муляжи оружия

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, глава правительства Мальты Джозеф Мускат сообщил, что захватчики самолета А-320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял рейс Сабха - Триполи не имели настоящего оружия, а использовали вместо него лишь муляжи. Об этом он написал в персональном аккаунте в Twitter.

"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, которое использовали угонщики, было муляжом", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Помимо этого, представители авиакомпании Afriqiyah Airways, заявили, что похитители, изначально планировали добраться до Рима, а посадка в Мальте была совершена лишь по причине нехватки топлива.

Как сообщалось, Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял перелет по внутреннему маршруту из ливийского города Себа в Триполи и приземлился в аэропорту Мальты, был захвачен угонщиком. На борту воздушного судна находилось 111 пассажиров и семеро членов экипажа .