Полиция борется с нелегальным игорным бизнесом: за сутки накрыли 65 подпольных заведений

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В пятницу, 23 декабря, сотрудники полиции раскрыли 65 заведений, которые подпольно занимались игорным бизнесом. Нелегальные игорные учреждения располагались в Киеве, Черкассах, Черновцах, Чернигове, Житомире, а также Сумской, Кировоградской, Киевской и Винницкой областях, передает пресс-центр Национальной полиции Украины.

"В течение суток работники территориальных управлений Департамента защиты экономики, следственных подразделений полиции и прокуратуры пресекли деятельность 65 игорных заведений, изъяли 919 единиц компьютерного оборудования, на котором установлено специальное программное обеспечение и 161 тысячу гривен. Также на игроков составлено 13 административных протоколов", - говорится в сообщении пресс-центра.

В Киеве прикрыли деятельность восьми подобных заведений в Святошинском, Шевченковском и Печерском районах.

"Функционировали заведения под вывесками "Лото Маркет" и "В сети". Кроме 146 единиц изъятого оборудования и 58 тыс. гривен, правоохранители составили на игроков семь административных протоколов по ст.181 КУпАП (азартные игры, гадание в общественных местах)", - отмечается в сообщении.

В Киевской области игорные заведения располагались в Обухове, Василькове, Вишневом, Боярке и Чабанах. В девяти клубах оперативники изъяли 218 системных блоков и 13,9 тысяч гривен, которые успели проиграть игроки.

В Сумской области были проведены санкционированные обыски в 14 игорных залах, в которых при помощи специальной программы "Champion" игроки имели доступ к онлайн-казино. Правоохранители изъяли 90 персональных компьютеров.

Также обыски провели в 14 заведениях в Винницкой области, в восьми подпольных казино в Житомире, где изъяли 1,4 тыс. долларов США и 6 тыс. гривен. Все заведения функционировали под вывеской "Лото Маркет".

Пять незаконно действующих заведений находились в Чернигова, четырех в Черновцах, а также в Черкассах и Александрии Кировоградской области. Общее количество изъятой техники в этих казино составило 142 единицы игрового оборудования и 40,9 тыс. гривен.