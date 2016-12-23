Штаб АТО: Каждая попытка боевиков атаковать украинские силы заканчивалась отступлением

MIGnews.com.ua

В течение пятницы, 23 декабря, незаконные вооруженные формирования с начала суток совершили 30 обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции, в том числе дважды стреляли по населенному пункту.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Как говорится в сводке пресс-центра, на мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов боевики вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП.

Также сообщается, что вблизи Водяного российские оккупанты атаковали позиции украинских бойцов, однако после открытия ответного огня отступили.

На донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны украинские позиции в районе Красного пахаря. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано в районе Луганского, что на Светлодарской дуге.

Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка и Верхнеторецкое. Из 152-мм артиллерии боевики один раз обстреляли Мироновку.

"Трижды боевики пытались атаковать позиции наших военных в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать", - подчеркивает пресс-центр.

На Луганском направлении под огонь 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Троицкое и Новоалександровка.

Как сообщал MIGnews.com.uа, начиная с 18 декабря в ходе активных боевых действий на Светлодарской дуге в Донецкой области отдали свои жизни 8 украинских бойцов, защищая территорию Украины.