В России арестовали поставщика "Боярышника", от которого погибли 75 человек

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, Ленинский районный суд в Иркутске задержал поставщика суррогатного алкоголя, который направлял свою продукцию в разные торговые точки города, передает Интерфакс.

"Избрана мера пресечения поставщику спиртосодержащей жидкости. Он арестован, будет содержаться в СИЗО", - заявили в суде.

Стоит отметить, что, подозреваемые в производстве "Боярышника" в суд не доставлялись. Также сообщают, что к вечеру пятницы суд намерен рассмотреть ходатайства о мере пресечения еще в отношении четырех подозреваемых.

"В настоящее время суд принял решение по восьми ходатайствам СКР. Речь идет о первом аресте поставщика суррогатного алкоголя, еще шести подозреваемым назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого, одна женщина отпущена домой", - рассказала представитель суда Маргарита Джафарова.

По ее словам, среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, Сирии, но все они являются гражданами РФ.

Стоит прояснить, что массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник".

Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.