За 6 дней в боях на Светлодарской дуге погибли восемь бойцов ВСУ

MIGnews.com.ua

Начиная с 18 декабря в ходе активных боевых действий на Светлодарской дуге в Донецкой области отдали свои жизни 8 украинских бойцов, защищая территорию Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на конференции.

"С 18 декабря и по сегодня на этом участке фронта погибли 8 наших военнослужащих", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Ко всему спикер Минобороны также подчеркнул, что один украинский военнослужащий попал в плен российских оккупантов за этот период.

"18 декабря один наш боец был ранен и попал в плен. Больше нет военных, которые бы попали в плен. Это по информации командиров подразделений, которые держат оборону на этом участке фронта", - прокомментировал Лысенко.