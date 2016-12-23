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За 6 дней в боях на Светлодарской дуге погибли восемь бойцов ВСУ
23.12.2016 13:33

За 6 дней в боях на Светлодарской дуге погибли восемь бойцов ВСУ

Начиная с 18 декабря в ходе активных боевых действий на Светлодарской дуге в Донецкой области отдали свои жизни 8 украинских бойцов, защищая территорию Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на конференции.

"С 18 декабря и по сегодня на этом участке фронта погибли 8 наших военнослужащих", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Ко всему спикер Минобороны также подчеркнул, что один украинский военнослужащий попал в плен российских оккупантов за этот период.

"18 декабря один наш боец был ранен и попал в плен. Больше нет военных, которые бы попали в плен. Это по информации командиров подразделений, которые держат оборону на этом участке фронта", - прокомментировал Лысенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что  из-за несогласованности действий разных подразделений в районе Светлодарской дуги боевики обстреляли своих.

Теги материала: бойцы, АТО, боевики, Светлодарск, смерти, погибшие
Новости СМИ2
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