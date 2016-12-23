В Ливии неизвестный захватил самолет с пассажирами

MIGnews.com.ua

Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял перелет по внутреннему маршруту из ливийского города Себа в Триполи и приземлился в аэропорту Мальты, был захвачен угонщиком, сообщает Meduza со ссылкой на The Times of Malta.

По информации СМИ, на борту самолета находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.

По данням The Times of Malta, самолет захвачен одним угонщиком, предположительно, вооруженным ручной гранатой. Другие мальтийские СМИ, включая сайт телеканала TVM, сообщают, что на борту находятся два угонщика.

Тем не менее, угонщик, являющийся сторонником Муаммара Каддафи, объявил, что отпуст всех находящихся на борту, если будут выполнены все его требования. Правда, информации о том, какие именно требования выдвигались, пока нет.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в своем твиттере, что получил сообщения об угнанном самолете. Информация, по его словам, проверяется правоохранительными органами.

Скриншот видео The Times of Malta

Как сообщал MIGnews.com.uа, 20 декабря 2016 года в аэропорту Пуэрто-Карреньо (Колумбия) потерпел крушение грузовой самолет Boeing 727.