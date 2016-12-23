Огнетушители, шины, брусчатка: появилось видео сноса рынка МАФов в Киеве

Во время демонтажа утром в пятницу, 23 декабря, МАФов на Харьковском массиве в Киеве произошел штурм баррикад рынка.
Об этом сообщает журналист Дмитрий Чигрин на своей странице в Facebook.
Кроме того, Чигрин также опубликовал видеозапись штурма.
По его словам, у территории рынка киосков сменился собственник, который намеревается построить что-то другое вместо киосков.
"Штурм баррикад рынка на Ревуцкого. Огнетушители, шины, брусчатка. С одной стороны понимаю, что на территории сменился собственник и скорее всего здесь что-то планируют строить. С другой стороны понимаю продавцов, шо работают здесь 20 лет", - написал он.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, рано утром в пятницу, 23 декабря, на Харьковском массиве в Киеве был разрушен рынок из МАФов. По словам свидетелей, бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве, в частности на Ревуцкого, 40.