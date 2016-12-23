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На Светлодарской дуге боевики обстреляли своих
23.12.2016 12:59

На Светлодарской дуге боевики обстреляли своих

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что  из-за несогласованности действий разных подразделений в районе Светлодарской дуги боевики обстреляли своих. Об этом разведчики сообщили на своей странице в Facebook.

"Вследствие отсутствия взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ увеличилась численность погибших и раненых военнослужащих соединения", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 22 декабря в районе Светлодарской дуги под обстрелы своей артиллерии попал личный состав передового подразделения. Это привело к гибели и ранениям оккупантов, находившихся на боевых позициях.

В Минобороны считают, что этот инцидент "негативно повлиял на морально-психологическое состояние личного состава, в связи с чем российское оккупационное командование принято решение о его внеплановой ротации".

Как сообщал MIGnews.com.uа, комбриг украинских бойцов, которые в выходные заняли укрепления боевиков на Светлодарской дуге, высоко оценил действия своих ребят и опроверг слухи о том, что удерживать занятые позиции нет смысла

Теги материала: АТО, боевики, артиллерия, обстрел
Новости СМИ2
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