На Светлодарской дуге боевики обстреляли своих

MIGnews.com.ua

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что из-за несогласованности действий разных подразделений в районе Светлодарской дуги боевики обстреляли своих. Об этом разведчики сообщили на своей странице в Facebook.

"Вследствие отсутствия взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ увеличилась численность погибших и раненых военнослужащих соединения", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 22 декабря в районе Светлодарской дуги под обстрелы своей артиллерии попал личный состав передового подразделения. Это привело к гибели и ранениям оккупантов, находившихся на боевых позициях.

В Минобороны считают, что этот инцидент "негативно повлиял на морально-психологическое состояние личного состава, в связи с чем российское оккупационное командование принято решение о его внеплановой ротации".

Как сообщал MIGnews.com.uа, комбриг украинских бойцов, которые в выходные заняли укрепления боевиков на Светлодарской дуге, высоко оценил действия своих ребят и опроверг слухи о том, что удерживать занятые позиции нет смысла.