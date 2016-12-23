ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
В Нью-Йорке из-за пожара в небоскребе пострадали более 20 человек
Фото: NBS New-York
23.12.2016 12:06

В Нью-Йорке из-за пожара в небоскребе пострадали более 20 человек  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В результате пожара на 33-м этаже высотки на Манхэттене (Нью-Йорк, США) пострадали более двадцати человек, в том числе 17 гражданских лиц и четверо пожарных, один из которых получил серьезные ожоги, сообщает NBS New-York. 

Среди раненых гражданских была 7-летняя девочка, которая была найдена с остановке сердца на 21-м этаже. Пожарники вынесли из здания и уже на улице оказали ей первую медицинскую помощь. Сейчас ее состояние стабильно.

Пока не ясно, что вызвало пожар внутри квартиры, но пожарные говорят, что окна были открыты и сильный ветер затянул дым в коридоры и внутрь здания.

В здании 465 квартир. Девять человек пошли на крышу, чтобы переждать огонь, и полицейский вертолет продолжал наблюдать за ними, пока они не были безопасно удалены из здания.

Из 17 жителей дома двое находятся в критическом состоянии, еще у четверых потенциально серьезные травмы.

Фото NBS New-York

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, в японском городе Итоигава из-за сильного пожара, который не удавалось потушить более 10 часов, сгорело более 150 домов, 8 человек погибли и  почти 750 эвакуированы

Теги материала: Нью-Йорк, пожар, небоскреб, фото, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Огнетушители, шины, брусчатка: появилось видео сноса рынка МАФов в Киеве
Важное
Огнетушители, шины, брусчатка: появилось видео сноса рынка МАФов в Киеве  Видеорепортаж
Теракт в Берлине: появилось видео момента наезда грузовика на толпу
Важное
Теракт в Берлине: появилось видео момента наезда грузовика на толпу  Видеорепортаж
Увеличилось количество пострадавших в результате самого масштабного пожара в Японии
Важное
Увеличилось количество пострадавших в результате самого масштабного пожара в Японии
На Манхэттене в пожаре пострадали 13 человек
Важное
На Манхэттене в пожаре пострадали 13 человек
В Японии случился пожар в более 140 зданиях
Важное
В Японии случился пожар в более 140 зданиях  Фоторепортаж
В Сети появилось видео взрыва на "Коломенской"
Важное
В Сети появилось видео взрыва на "Коломенской"  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика