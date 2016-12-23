В Нью-Йорке из-за пожара в небоскребе пострадали более 20 человек

MIGnews.com.ua

В результате пожара на 33-м этаже высотки на Манхэттене (Нью-Йорк, США) пострадали более двадцати человек, в том числе 17 гражданских лиц и четверо пожарных, один из которых получил серьезные ожоги, сообщает NBS New-York.

Среди раненых гражданских была 7-летняя девочка, которая была найдена с остановке сердца на 21-м этаже. Пожарники вынесли из здания и уже на улице оказали ей первую медицинскую помощь. Сейчас ее состояние стабильно.

Пока не ясно, что вызвало пожар внутри квартиры, но пожарные говорят, что окна были открыты и сильный ветер затянул дым в коридоры и внутрь здания.

В здании 465 квартир. Девять человек пошли на крышу, чтобы переждать огонь, и полицейский вертолет продолжал наблюдать за ними, пока они не были безопасно удалены из здания.

Из 17 жителей дома двое находятся в критическом состоянии, еще у четверых потенциально серьезные травмы.

Фото NBS New-York

Как сообщал MIGnews.com.uа, в японском городе Итоигава из-за сильного пожара, который не удавалось потушить более 10 часов, сгорело более 150 домов, 8 человек погибли и почти 750 эвакуированы.