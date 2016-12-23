В России пьяный водитель разрушил терминал аэропорта Казани

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, около 23:00 пьяный водитель Руслан Нигматуллин, уходя от погони полицейских, на полном ходу въехал в терминал аэропорта в столице Республики Татарстан Российской Федерации - Казани.

Видеозапись погони обнародована на Youtube.

Нетрезвый водитель снес шлагбаум, заборы и стены, проехал через парковку, снес забор, разбил стеклянные двери и стены, ворвался в терминал аэропорта. Водитель проехал сквозь все здание и направился в сторону взлетно-посадочной полосы. Только на пути к взлетно-посадочной полосе двум правоохранителям и очевидцам удалось остановить правонарушителя.

Стоит отметить, что погоня за автомобилем проходила без участия полицейского авто, то есть сотрудники правоохранительных органов бежали за машиной правонарушителя.

На данный момент завершена оценка ущерба, причиненного пьяным автомобилистом. Он составляет 6 миллионов рублей. В здании, которое протаранил 40-летний пьяный автомобилист, оказались разбиты витражи, повреждена система отопления, разбита мебель.