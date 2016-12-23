В Милане убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине

MIGnews.com.ua

В Милане застрелили подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине в понедельник, 19 декабря. Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter-аккаунте издания The Telegraph.

"В Милане предположительно убит подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине Анис Амри", - говорится в сообщении.

Кроме того, издание обнародовало карту передвижения Амри за последние пять лет. Из этого следует, что правоохранители следили за выходцем из Туниса уже достаточно долго.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент наезда грузовика на людей на ярмарке в Берлине в понедельник, 19 декабря, в результате которого погибли 12 человек.