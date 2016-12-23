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Теракт в Берлине: появилось видео момента наезда грузовика на толпу
23.12.2016 11:14

Теракт в Берлине: появилось видео момента наезда грузовика на толпу  Видеорепортаж

Появилась видеозапись, на которой запечатлен момент наезда грузовика на людей на ярмарке фейерверков в Берлине в понедельник, 19 декабря, в результате которого погибли 12 человек.

Видео обнародовало агенство Reuters.

Сообщается, что видеозапись агентству предоставил водитель такси, который ждал пассажиров около Рождественского рынка под Мемориальной церковью кайзера Вильгельма.

На записи видно, что грузовик сильно превышает скорость и въезжает на рынок слева направо. Вскорее после этого можно наблюдать, как посетители ярмарки в ужасе бегут в направлении от рынка.

Как сообщал MIGnews.com.uа, подозреваемого в теракте в Берлине 19 декабря тунисца разыскивают по всей Европе, где действует шенгенское соглашение. Он может быть вооружен и опасен. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тысяч евро.

Отмечается, что за подозреваемым в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине немецкие правоохранительные органы наблюдали еще до трагедии.

Теги материала: Берлин, теракт, видео, грузовик, Германия
Новости СМИ2
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