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Под Киевом маршрутка врезалась в дерево: пострадали пассажиры
23.12.2016 10:51

Под Киевом маршрутка врезалась в дерево: пострадали пассажиры

В четверг, 22 декабря, вблизи поселка Вита Почтовая Киево-Святошинского района маршрутный микроавтобус "Mercedes Sprinter" съехал с трассы и врезался в дерево.

Об этом сообщает  пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Национальной полиции Украины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.00 четверга, 22 декабря, на 23 км автомобильной дороги Киев - Одесса. 

В результате столкновения шесть пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. В полиции сообщают, что все пострадавшие находятся в районных медицинских учреждениях.

Правоохранители также установили, что водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и съехал за пределы проезжей части, где и врезался в дерево.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ночью в пятницу, 23 декабря, в Киеве на Троещине иномарка вылетела с проезжей части и приземлилась на киоскиВодитель автомобиля совершил попытку бегства с места аварии, однако его задержали очевидцы и патрульные. Правоохранители были вынуждены надеть на водителя Mercedes наручники.

Теги материала: ДТП, маршрутка, Киев, дерево, пассажиры, травмы, полиция
Новости СМИ2
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