Под Киевом маршрутка врезалась в дерево: пострадали пассажиры

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, вблизи поселка Вита Почтовая Киево-Святошинского района маршрутный микроавтобус "Mercedes Sprinter" съехал с трассы и врезался в дерево.

Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Национальной полиции Украины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.00 четверга, 22 декабря, на 23 км автомобильной дороги Киев - Одесса.

В результате столкновения шесть пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. В полиции сообщают, что все пострадавшие находятся в районных медицинских учреждениях.

Правоохранители также установили, что водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и съехал за пределы проезжей части, где и врезался в дерево.