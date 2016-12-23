Жертвы "Боярышника": количество погибших возросло до 74 человек

MIGnews.com.ua

Российское министерство здравоохранения сообщило, что количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Забайкалье возросло до 74 человек, сообщает ТАСС .

"У нас уже есть данные о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее количество пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что смертельно отравились 72 человека.

Как сообщал MIGnews.com.ua, число погибших от отравления концентратом "Боярышник" достигло 64 человек , всего 109 человек пострадали. По информации регионального минздрава, на данный момент в больницах с отравлением остаются 37 человек.