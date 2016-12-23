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Жертвы "Боярышника": количество погибших возросло до 74 человек
23.12.2016 09:53

Жертвы "Боярышника": количество погибших возросло до 74 человек

Российское министерство здравоохранения сообщило, что количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Забайкалье возросло до 74 человек, сообщает ТАСС

"У нас уже есть данные о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее количество пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - говорится  в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что смертельно отравились 72 человека.

Как сообщал MIGnews.com.ua, число погибших от отравления концентратом "Боярышник" достигло 64 человек, всего 109 человек пострадали. По информации регионального минздрава, на данный момент в больницах с отравлением остаются 37 человек. 

Ранее сообщалось, что в понедельник, 19 декабря, в российском городе Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащим продуктом, предположительно, "Боярышником".

Теги материала: жертвы, отравление, Россия, смерть
Новости СМИ2
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