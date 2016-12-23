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Боевики ведут обстрелы на Светлодарской дуге: среди украинских бойцов есть потери
23.12.2016 09:32

Боевики ведут обстрелы на Светлодарской дуге: среди украинских бойцов есть потери

По состоянию на утро пятницы, 23 декабря, боевики продолжают массивный обстрел Вооруженных сил Украины на Донбассе вблизи Светлодарской дуги. В связи с обстрелами среди украинских военнослужащих есть погибшие.

Об этом сообщает заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин, передает "112 Украина".

"На 7:00 утра в зоне АТО зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них - по нашим позициям на Светлодарской дуге. Проверяется информация о том, что боевики пытались штурмовать наши позиции", - сообщил Волошин.

Кроме того, по словам представителя Генштаба ВСУ, среди украинских бойцов есть потери.

"К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО несколько позже", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на 6:00 пятницы, 23 декабря, незаконные вооруженные формирования 22 раза окрывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Российско-оккупационные войска сосредоточили огонь в основном на донецком направлении.

Теги материала: Светлодарск, обстрел, боевики, ВСУ, Волошин, АТО, Донбасс
Новости СМИ2
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