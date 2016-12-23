Увеличилось количество пострадавших в результате самого масштабного пожара в Японии

MIGnews.com.ua

В японском городе Итоигава из-за сильного пожара, который не удавалось потушить более 10 часов, сгорело уже более 150 домов и повысилось количество жертв, сообщает AFP .

Уже 8 человек - 2 жительницы пострадавшего района и 6 спасателей отравились в результате самого масштабного за последние годы в Японии возгорания угарным газом.

На данный момент из зоны бедствия эвакуированы почти 750 человек. В настоящее время пожар потушен, спасатели обрабатывают его район реактивами, чтобы не допустить повторных возгораний.