Увеличилось количество пострадавших в результате самого масштабного пожара в Японии

В японском городе Итоигава из-за сильного пожара, который не удавалось потушить более 10 часов, сгорело уже более 150 домов и повысилось количество жертв, сообщает AFP.
Уже 8 человек - 2 жительницы пострадавшего района и 6 спасателей отравились в результате самого масштабного за последние годы в Японии возгорания угарным газом.
На данный момент из зоны бедствия эвакуированы почти 750 человек. В настоящее время пожар потушен, спасатели обрабатывают его район реактивами, чтобы не допустить повторных возгораний.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в японском городе Итоигава, что в префектуре Ниигата, случился пожар в более чем 140 зданиях. Вначале загорелся китайский ресторан, а потом порывы ветра распространили огонь на соседние здания.