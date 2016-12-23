В Германии задержаны подозреваемые в подготовке еще одного теракта

Полиция немецкого города Дуйсбурга, находящегося на федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, задержала двух подозреваемых в подготовке теракта.
Об этом говорится в заявлении местной полиции, передает Интерфакс-Украина.
Подозреваемые готовили теракт в торговом центре города Оберхаузена.
Двоих мужчин задержал полицейский патруль, одетый в гражданское. Ими являются братья выходцы из Косово в возрасте 28 и 31 год.
На данный момент, правоохранители устанавливают, "как далеко зашла подготовка" к теракту и участвовали ли в ней другие лица.
Стоит отметить, что полиция Германии находится в состоянии повышенной готовности после теракта произошедшего 19 декабря, когда грузовик наехал на толпу на рождественской ярмарке в Берлине.
Правоохранители Германии проводят розыск предполагаемого террориста, которым считается тунисец Анис Амри.
После переезда в Германию Амри определенное время жил в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Как сообщал MIGnews.com.uа, тунисца разыскивают по всей Европе, где действует шенгенское соглашение. Он может быть вооружен и опасен. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро. За подозреваемым в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине немецкие правоохранительные органы наблюдали еще до трагедии.
Также в грузовике Scania, с помощью которого террорист совершил наезд на рождественскую ярмарку в Берлине, сотрудники правоохранительных органов нашли отпечатки пальцев главного подозреваемого в совершении преступления Аниса Амри.