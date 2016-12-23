Комбриг рассказал, зачем занял позиции боевиков на Светлодарской дуге

MIGnews.com.ua

Комбриг украинских бойцов, которые в выходные заняли укрепления боевиков на Светлодарской дуге, высоко оценил действия своих ребят и опроверг слухи о том, что удерживать занятые позиции нет смысла, пишет ТСН.

"Абсолютно выгодные позиции! Поверьте, что никто не удерживает позиции, которые не нужны. Из того леса, он является господствующей высотой, велся огонь по нашим позициям, которые для нас невыгодны", - заявил Горбатюк.

По его словам, там наши войска постоянно несли потери. "Посмотрите статистику: там постоянно были трехсотые, двухсотые – это было периодически через день-два. У нас сейчас есть потери, но мы уже взяли те позиции, с которых они нас постоянно беспокоили", - говорит комбриг.

Днем 22 декабря ситуация на Светлодарской дуге снова обострилась. "Только за сегодняшний день удалось отбить три попытки врага вернуть свои позиции", - рассказывает пресс-офицер Андрей Ищик.

"Сейчас САУ работают, три попадания в деревню. Уточнить не могу. Три столба черного дыма", - говорит вернувшийся с передовой "Хирург".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в связи с обострением ситуации в районе, частыми провокациями со стороны российско-террористических группировок и активизацей боевых действий в районе Светлодарской дуги побывал Секретарь СНБО Александр Турчинов.