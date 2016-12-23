На Манхэттене в пожаре пострадали 13 человек

В результате пожара в одном из небоскребов в центре американского города Нью-Йорка пострадали минимум 13 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.
Сообщается, что возгорание произошло на третьем этаже здания в центре Манхэттена, после этого огонь перекинулся на соседний этаж.
В результате пожара травмы и ожоги получили не менее 10 человек, находившихся в здании, а также трое пожарных. Однако на данный момент нет угрозы для жизней пострадавших.
Пожарным достаточно быстро удалось ликвидировать пожар. Сейчас спасатели обыскивают 33-этажное здание.
Причины возгорания пока неизвестны.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в японском городе Итоигава, что в префектуре Ниигата, случился пожар в более чем 140 зданиях. Местные власти призвали к эвакуации 586 человек, которые проживают в 273 домах.