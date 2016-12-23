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На Манхэттене в пожаре пострадали 13 человек
23.12.2016 07:15

На Манхэттене в пожаре пострадали 13 человек

В результате пожара в одном из небоскребов в центре американского города Нью-Йорка пострадали минимум 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Сообщается, что возгорание произошло на третьем этаже здания в центре Манхэттена, после этого огонь перекинулся на соседний этаж.

В результате пожара травмы и ожоги получили не менее 10 человек, находившихся в здании, а также трое пожарных. Однако на данный момент  нет угрозы для жизней пострадавших.

Пожарным достаточно быстро удалось ликвидировать пожар. Сейчас спасатели обыскивают 33-этажное здание.

Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в японском городе Итоигава, что в префектуре Ниигата, случился пожар в более чем 140 зданиях. Местные власти призвали к эвакуации 586 человек, которые проживают в 273 домах.

Теги материала: США, пожар, Нью-Йорк, пожарные, ожоги
Новости СМИ2
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