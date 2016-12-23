На Манхэттене в пожаре пострадали 13 человек

MIGnews.com.ua

В результате пожара в одном из небоскребов в центре американского города Нью-Йорка пострадали минимум 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Сообщается, что возгорание произошло на третьем этаже здания в центре Манхэттена, после этого огонь перекинулся на соседний этаж.

В результате пожара травмы и ожоги получили не менее 10 человек, находившихся в здании, а также трое пожарных. Однако на данный момент нет угрозы для жизней пострадавших.

Пожарным достаточно быстро удалось ликвидировать пожар. Сейчас спасатели обыскивают 33-этажное здание.

Причины возгорания пока неизвестны.