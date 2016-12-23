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В Австралии задержаны террористы, готовившие теракты на Рождество
23.12.2016 06:54

В Австралии задержаны террористы, готовившие теракты на Рождество

В Австралии правоохранители задержали семь человек, которые вероятно готовили серию терактов в Мельбурне на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается,задержанные являются сторонниками "Исламского государства". Они планировали совершить нападения на находящиеся в центре Мельбурна места массового скопления людей - железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации и собор святого Павла.

Отмечается, что правоохранители также следили за теми, кто предположительно планировал теракты.

В полиции считают, что подозреваемые готовились использовать взрывные устройства и другое оружие.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в понедельник вечером, 19 декабря, грузовик Scania врезался в толпу людей на рождественском маркете в Берлине, в результате чего погибли не менее девяти человек. Также сообщается об около 50 пострадавших.

В МВД Украины призвали украинцев быть осторожными и воздержаться от посещения мест массового скопления людей во время новогодне-рождественских праздников в Европе из-за угрозы терактов. 

Теги материала: Австралия, полиция, теракт, задержание, ИГИЛ
Новости СМИ2
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