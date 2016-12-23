В Австралии задержаны террористы, готовившие теракты на Рождество

В Австралии правоохранители задержали семь человек, которые вероятно готовили серию терактов в Мельбурне на Рождество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как сообщается,задержанные являются сторонниками "Исламского государства". Они планировали совершить нападения на находящиеся в центре Мельбурна места массового скопления людей - железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации и собор святого Павла.
Отмечается, что правоохранители также следили за теми, кто предположительно планировал теракты.
В полиции считают, что подозреваемые готовились использовать взрывные устройства и другое оружие.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в понедельник вечером, 19 декабря, грузовик Scania врезался в толпу людей на рождественском маркете в Берлине, в результате чего погибли не менее девяти человек. Также сообщается об около 50 пострадавших.
В МВД Украины призвали украинцев быть осторожными и воздержаться от посещения мест массового скопления людей во время новогодне-рождественских праздников в Европе из-за угрозы терактов.