В Австралии задержаны террористы, готовившие теракты на Рождество

MIGnews.com.ua

В Австралии правоохранители задержали семь человек, которые вероятно готовили серию терактов в Мельбурне на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается,задержанные являются сторонниками "Исламского государства". Они планировали совершить нападения на находящиеся в центре Мельбурна места массового скопления людей - железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации и собор святого Павла.

Отмечается, что правоохранители также следили за теми, кто предположительно планировал теракты.

В полиции считают, что подозреваемые готовились использовать взрывные устройства и другое оружие.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в понедельник вечером, 19 декабря, грузовик Scania врезался в толпу людей на рождественском маркете в Берлине , в результате чего погибли не менее девяти человек. Также сообщается об около 50 пострадавших.