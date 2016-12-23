Штаб АТО: Боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении

MIGnews.com.ua

По состоянию на 6:00 пятницы, 23 декабря, незаконные вооруженные формирования 22 раза окрывали огонь по позиция Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска сосредоточили огонь в основном на донецком направлении. В общем зафиксировано 22 обстрел, из которых три - по населенному пункту", - сообщают в штабе.

В Донецкой области боевики вели огонь из артиллерии калибра 122-мм, а из 120-мм минометов огонь велся вблизи Луганского. Также из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и Луганское.

Кроме того, сообщается, что оккупанты дважды пытались атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были пресечены украинскими солдатами. Также боевики в течение дня трижды обстрелял Мироновку из 152-мм артиллерии.

На мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов враг стрелял по Красногоровке, Старогнатовке и Водяному.

В Луганской области российские оккупанты из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов стреляли по Крымском, а из гранатометов - по Попасной и Желтому.