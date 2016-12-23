ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
В Киеве иномарка вылетела с дороги и приземлилась на МАФы
23.12.2016 06:10

В Киеве иномарка вылетела с дороги и приземлилась на МАФы  Фоторепортаж

Ночью в пятницу, 23 декабря, в Киеве на Троещине иномарка вылетела с проезжей части и приземлилась на киоски.

Об этом сообщает dtp.kiev в Facebook.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера.

Автомобиль Mercedes на большой скорости вылетел с дороги с круговым движением, пролетел более 25 метров и произемлился на крышу МАФа.

Водитель автомобиля совершил попытку бегства с места аварии, однако его задержали очевидцы и патрульные.

Правоохранители были вынуждены надеть на водителя Mercedes наручники. Отмечается также, что от драгера водитель отказался.

Кроме того, по информации издания, виновник ДТП отрицает, что находился за рулем в момент аварии.

Стоит отметить, что подобные ДТП на данном перекрестке с круговым движением происходят регулярно.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Чоколовском бульваре в Киеве произошло ДТП, в результате которого троллейбус протаранил микроавтобус, который остановился из-за поломки. В результате ДТП пострадали двое мужчин. Одного из них врачи забрали с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой глаза, а второму медицинскую помощь оказали на месте.

Теги материала: МАФ, Киев, ДТП, авария, Mercedes-Benz, патрульная полиция, Троещина
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Около 100 единиц огнестрела и 400 единиц холодного оружия нашли в киевской квартире
Важное
Около 100 единиц огнестрела и 400 единиц холодного оружия нашли в киевской квартире  Фоторепортаж
В Луганской области автобус вылетел с дороги: есть пострадавшие
Важное
В Луганской области автобус вылетел с дороги: есть пострадавшие
В Киеве рухнула строительная площадка высотного крана и задавила мужчину
Важное
В Киеве рухнула строительная площадка высотного крана и задавила мужчину
Наушники от iPhone едва не обезглавили 16-летнего мотоциклиста
Важное
Наушники от iPhone едва не обезглавили 16-летнего мотоциклиста  Фоторепортаж
Во время разгрома МАФов в Киеве пострадали 5 человек
Важное
Во время разгрома МАФов в Киеве пострадали 5 человек  Фоторепортаж
В Киеве 30 неизвестных мужчин разгромили офис и избили охранников
Важное
В Киеве 30 неизвестных мужчин разгромили офис и избили охранников  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика