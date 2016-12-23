В Киеве иномарка вылетела с дороги и приземлилась на МАФы

MIGnews.com.ua

Ночью в пятницу, 23 декабря, в Киеве на Троещине иномарка вылетела с проезжей части и приземлилась на киоски.

Об этом сообщает dtp.kiev в Facebook.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера.

Автомобиль Mercedes на большой скорости вылетел с дороги с круговым движением, пролетел более 25 метров и произемлился на крышу МАФа.

Водитель автомобиля совершил попытку бегства с места аварии, однако его задержали очевидцы и патрульные.

Правоохранители были вынуждены надеть на водителя Mercedes наручники. Отмечается также, что от драгера водитель отказался.

Кроме того, по информации издания, виновник ДТП отрицает, что находился за рулем в момент аварии.

Стоит отметить, что подобные ДТП на данном перекрестке с круговым движением происходят регулярно.