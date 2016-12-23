В Киеве иномарка вылетела с дороги и приземлилась на МАФы

Ночью в пятницу, 23 декабря, в Киеве на Троещине иномарка вылетела с проезжей части и приземлилась на киоски.
Об этом сообщает dtp.kiev в Facebook.
Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера.
Автомобиль Mercedes на большой скорости вылетел с дороги с круговым движением, пролетел более 25 метров и произемлился на крышу МАФа.
Водитель автомобиля совершил попытку бегства с места аварии, однако его задержали очевидцы и патрульные.
Правоохранители были вынуждены надеть на водителя Mercedes наручники. Отмечается также, что от драгера водитель отказался.
Кроме того, по информации издания, виновник ДТП отрицает, что находился за рулем в момент аварии.
Стоит отметить, что подобные ДТП на данном перекрестке с круговым движением происходят регулярно.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Чоколовском бульваре в Киеве произошло ДТП, в результате которого троллейбус протаранил микроавтобус, который остановился из-за поломки. В результате ДТП пострадали двое мужчин. Одного из них врачи забрали с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой глаза, а второму медицинскую помощь оказали на месте.