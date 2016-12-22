Боевики не прекращают бомбить позиции ВСУ: почти весь огонь был направлен на донецкое направление

MIGnews.com.ua

По состоянию четверга, 22 декабря, в течение дня незаконные вооруженные формирования совершили 15 обстрелов по позициям украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В сводке говорится, что российско-оккупационные войска сосредоточили почти весь огонь на донецком направлении.

"Из артиллерии калибра 122 миллиметра противники обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 120-миллиметровых минометов - Луганское и Старогнатовку. Из 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское", - сказано в сообщении.

В то время, как на мариупольском направлении боевики совершили обстрел Красногоровки и Водяного со 120-ти и 82-миллиметровых минометов.

Стоит также отметить, что на луганском направлении российские войска направили огонь из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов на Крымское.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг утром, 22 декабря, незаконные вооруженные формирования дважды совершали попытки штурмовать позиции украинских позиций сил АТО на Донецком направлении возле Светлодарска Бахмутского района.

Согласно данным Минобороны, все атаки были отбиты без потерь личного состава сил АТО, боевики вынуждены были отступить.