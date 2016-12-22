ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Около 100 единиц огнестрела и 400 единиц холодного оружия нашли в киевской квартире
22.12.2016 19:33

Около 100 единиц огнестрела и 400 единиц холодного оружия нашли в киевской квартире  Фоторепортаж

В четверг, 22 декабря, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции в городе Киеве и Службы безопасности Украины обнаружили в квартире киевлянина склад огнестрельного и холодного оружия. Данную информацию разместил пресс-центр Главного управления Национальной полиции города на официальном сайте.

В квартире 53-летнего киевлянина полицейские провели санкционированный обыск, в результате которого было найдено около 60 пистолетов и 40 винтовок, а также более 800 патронов к ним. Помимо этого было изъято около 200 единиц холодного оружия, среди которого находились охотничьи ножи, мачете и сабли.

Правоохранители установили, что мужчина не зарегистрировал имеющееся у него оружие, поэтому предстоит установить откуда она была доставлена в столицу.

Все предметы были изъяты и направлены для проведения экспертизы.

По данному делу открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывоопасными веществами". Владелец оружейного склада задержан по статье 208 УК Украины.

По информации служителей закона, оружие предназначалось для дальнейшей продажи на территории Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  19 декабря, Служба безопасности Украины совместно с Киевской областной прокуратурой провели в Киеве масштабную спецоперацию, в результате которой была раскрыта схема незаконных поставок продуктов питания на временно оккупированные территориии Донецкой и Луганской областей на полтора миллиарда гривен.

Теги материала: боевое оружие, обыск, СБУ, Киев
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Энергодаре обыскивают горсовет и квартиры проворовавшихся чиновников
Важное
В Энергодаре обыскивают горсовет и квартиры проворовавшихся чиновников
В Киеве рухнула строительная площадка высотного крана и задавила мужчину
Важное
В Киеве рухнула строительная площадка высотного крана и задавила мужчину
СБУ: Из Европы в Одессу поставлялись сотни психотропных таблеток почтой
Важное
СБУ: Из Европы в Одессу поставлялись сотни психотропных таблеток почтой  Фоторепортаж
Во время разгрома МАФов в Киеве пострадали 5 человек
Важное
Во время разгрома МАФов в Киеве пострадали 5 человек  Фоторепортаж
В Киеве 30 неизвестных мужчин разгромили офис и избили охранников
Важное
В Киеве 30 неизвестных мужчин разгромили офис и избили охранников  Фоторепортаж
В Киеве столкнулись ВАЗ и военный УАЗ
Важное
В Киеве столкнулись ВАЗ и военный УАЗ  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика