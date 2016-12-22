Около 100 единиц огнестрела и 400 единиц холодного оружия нашли в киевской квартире

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции в городе Киеве и Службы безопасности Украины обнаружили в квартире киевлянина склад огнестрельного и холодного оружия. Данную информацию разместил пресс-центр Главного управления Национальной полиции города на официальном сайте.

В квартире 53-летнего киевлянина полицейские провели санкционированный обыск, в результате которого было найдено около 60 пистолетов и 40 винтовок, а также более 800 патронов к ним. Помимо этого было изъято около 200 единиц холодного оружия, среди которого находились охотничьи ножи, мачете и сабли.

Правоохранители установили, что мужчина не зарегистрировал имеющееся у него оружие, поэтому предстоит установить откуда она была доставлена в столицу.

Все предметы были изъяты и направлены для проведения экспертизы.

По данному делу открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывоопасными веществами". Владелец оружейного склада задержан по статье 208 УК Украины.

По информации служителей закона, оружие предназначалось для дальнейшей продажи на территории Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 19 декабря, Служба безопасности Украины совместно с Киевской областной прокуратурой провели в Киеве масштабную спецоперацию, в результате которой была раскрыта схема незаконных поставок продуктов питания на временно оккупированные территориии Донецкой и Луганской областей на полтора миллиарда гривен.