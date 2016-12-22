На границе с Крымом изъяли более 3 тыс. наркотических таблеток

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, Госпогранслужба сообщила об изъятии крупной партии таблеток "Кодтерпин", которые содержат вещества с наркотическим действием. На контрольном пункте въезда-выезда с аннексированным Крымом "Чонгар" при осмотре легкового автомобиля марки "BMW" пограничники нашли спрятанные за магнитолой таблетки. Данную информацию распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

За рулем транспортного средства, перевозящего контрабанду, находился гражданин Украины. Сотрудники пограничной службы заранее получили информацию из Азово-Черноморского регионального управления о том, что будет совершена попытка провести большое количество лекарственных препаратов.

Как только автомобиль въехал на территорию для досмотра, пограничники и представители Фискальной службы направили его на детальный осмотр, во время которого за магнитолой обнаружили более 3,3 тысяч наркосодержащих таблеток.

На место событий прибыли сотрудники национальной полиции, которым был передан правонарушитель, его транспортное средство и запрещенные к провозу таблетки. На данный момент проводятся следственные действия.