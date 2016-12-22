СМИ: На руле грузовика нашли отпечатки пальцев исполнителя теракта в Берлине

MIGnews.com.ua

В грузовике Scania, с помощью которого террорист совершил наезд на рождественскую ярмарку в Берлине, сотрудники правоохранительных органов нашли отпечатки пальцев главного подозреваемого в совершении преступления Аниса Амри.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно исследованиям журналистов, отпечатки пальцев Амри найдены на руле автомобиля, который имеет польскую регистрацию.

Однако, данной информации полиция пока не дает официального подтверждения. В федеральной прокуратуре Германии также не подтвердили, что найденные отпечатки действительно соответствуют настоящему преступнику.

Известно, что Амри ранее предлагал свои "услуги" террориста-смертника различным экстремистским группам. Однако он использовал настолько зашифрованный язык, что правоохранители не могли его задержать.

Как сообщал MIGnews.com.uа, тунисца разыскивают по всей Европе, где действует шенгенское соглашение. Он может быть вооружен и опасен. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро. За подозреваемым в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине немецкие правоохранительные органы наблюдали еще до трагедии.

За Амри в Берлине наблюдали с марта по сентябрь, утверждает пресса со ссылкой на собственные источники. За это время он был замечен в продаже наркотиков в берлинском парке и потасовке в баре, а затем просто перестал появляться в привычных местах. Из-за недостатка улик наблюдение сняли.