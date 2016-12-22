Жена убитого майора в Княжичах рассказала подробности перестрелки

MIGnews.com.ua

Жена начальника отдела управления "КОРД" Главного управления Национальной полиции в Киеве, майора полиции Виталия Валецкого, который погиб в Княжичах, рассказала журналистам об известных ей обстоятельствах произошедшего в поселке под Киевом.

Об этом сообщает "Новая тернопольская газета".

Стоит отметить, что именно убитого в Княжичах майора полиции официально подозревают в причастности к убийствам сотрудников Госохраны в ночь на 4 декабря.

Комментируя фатальные события в Княжичах, она рассказала, что отряд КОРД выехал на спецоперацию, в которой была задействована разведка. На месте операцию координировали, как понимает Валецкая, оперативные работники уголовного розыска.

"Они находились в одном из домов в селе Княжичи. Работники разведки в течение дня и ночи сообщали о неизвестных лицах, неоднократно подходивших с разных сторон к дому, на который непосредственно должен был (быть организованб - прим.) штурм. И уже в 4 часа ночи КОРДу была дана команда задержать преступников, которые ограбили соседний дом и взяли в плен их сотрудников разведки. Когда автомобиль с бойцами КОРДа приехал на место, Виталий вышел первым, за ним - другой сотрудник, и вдруг из автомобиля, как потом выяснилось ГСО, начали стрелять в Виталия ", - рассказала жена погибшего.

Все еще не понимая, как во время спецоперации могло такое произойти, жена убитого предполагает, что такая трагедия под Киевом могла произойти из-за несогласованности действий.

"Если проводили спецоперацию, то непонятно, почему работники ГСО задержали разведчиков, почему ГСО не была уведомлена о спецоперации, почему разведчики не уведомили, что их задержала ГСО, а не преступники, почему они не признались ГСО о том, что они разведка, почему КОРД ​​послали на операцию с минимальной информацией? Возможно, кто-то сотрудничал с бандой, поэтому и возникли недоразумения, а затем и трагедия. Я читала, что те, кто должен был координировать спецоперацию, в момент стрельбы отдыхали в ресторане", - говорит женщина.

Помимо этого Валецкой удалось пообщаться с одним сотрудником КОРДа, который выходил из автомобиля после Виталия.

"Он рассказал, что мой муж трижды крикнул "полиция!", но в них начали стрелять. А вот работник ГСО утверждает обратное, мол, Виталий крикнул "работаем!". Но мой муж никогда не говорил по-русски, только по-украински", - отметила супруга погибшего.

Также Валецкая прокомментировала заявление и.о. председателя Национальной полиции Украины Вадима Трояна о том, что стрелял один человек, намекая на ее мужа.

"Он не имел права давать такой оценки до окончания следствия, поскольку материалы находятся в прокуратуре и даже там пока ничего не комментируют. Конечно, следствию выгодно сделать крайним в этой истории человека, которого уже нет", - подытожила она.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ответственность за трагические события в населенном пункте Княжичи должен нести глава управления полиции Киева Андрей Крищенко.