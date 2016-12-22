В Энергодаре обыскивают горсовет и квартиры проворовавшихся чиновников

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, в административном здании Энергодарского городского совета и по месту жительства должностных лиц совета проводятся санкционные обыски в рамках уголовного производства по факту растраты. Данную информацию обнародовал пресс-центр прокуратуры Запорожской области.

Энергодарского отделение полиции открыло уголовное производство по фактам незаконного присвоения денежных средств местного бюджета города. Фигурантами дела являются должностные лица Энергодарского городского совета и коммунальных предприятий города.

Надзор в форме процессуального руководства по данным делам осуществляется энергодарской местной прокуратурой.

"В настоящее время в уголовном производстве получены сведения о том, что к совершению преступлений могут быть причастны должностные лица городского совета и коммунальных предприятий города, у которых по месту работы может храниться документация, подтверждающая незаконное использование бюджетных средств", - говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее были проведены обыски в админздании КП "ПКВ" и по месту жительства должностных лиц предприятия. Правоохранители обнаружили часть документов предприятия в сгоревшем здании бывшего "Банно-прачечного комбината".