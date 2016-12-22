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В Энергодаре обыскивают горсовет и квартиры проворовавшихся чиновников
22.12.2016 17:30

В Энергодаре обыскивают горсовет и квартиры проворовавшихся чиновников

В четверг, 22 декабря, в административном здании Энергодарского городского совета и по месту жительства должностных лиц совета проводятся санкционные обыски в рамках уголовного производства по факту растраты. Данную информацию обнародовал пресс-центр прокуратуры Запорожской области.

Энергодарского отделение полиции открыло уголовное производство  по фактам незаконного присвоения денежных средств местного бюджета города. Фигурантами дела являются должностные лица Энергодарского городского совета и коммунальных предприятий города.

Надзор в форме процессуального руководства по данным делам осуществляется энергодарской местной прокуратурой.

"В настоящее время в уголовном производстве получены сведения о том, что к совершению преступлений могут быть причастны должностные лица городского совета и коммунальных предприятий города, у которых по месту работы может храниться документация, подтверждающая незаконное использование бюджетных средств", - говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее были проведены обыски в админздании КП "ПКВ" и по месту жительства должностных лиц предприятия. Правоохранители обнаружили часть документов предприятия в сгоревшем здании бывшего "Банно-прачечного комбината".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 20 декабря, дело о растрате 43 миллионов гривен из государственного бюджета экс-министром Михаилом Ежелем Генеральная прокуратура Украины направила в суд.

Теги материала: обыск, Прокуратура, Запорожская область, бюджет, коррупция
Новости СМИ2
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