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В Луганской области автобус вылетел с дороги: есть пострадавшие
22.12.2016 16:11

В Луганской области автобус вылетел с дороги: есть пострадавшие

В Беловодском районе Луганской области на 236 км автодороги Р-07 Чугуев - Меловое произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пассажирский автобус Volkswagen перевернулся и часть пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Данную информацию обнародовал пресс-центр Национальной полиции в Луганской области.

Как сообщается, авария произошла 21 декабря около 15:10 во время движения транспортного средства из поселка городского типа Беловодск в направлении города Старобельск.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправная задняя правая рессора, ко всему прочему, 39-летний водитель автобуса не соблюдал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автобус перевернулся.

В результате произошедшего пострадали две женщины и трое мужчин.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 20 декабря, в Черниговской области произошло жуткое ДТП. Пассажирская маршрутка, совершавшая маршрут Добрянка - Чернигов, перевернулась и оказалась в кювете. В результате аварии 19 человек были госпитализированы с телесными повреждениями.

Теги материала: ДТП, ДТП. автобус, Луганская область, пострадавшие
Новости СМИ2
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