В Луганской области автобус вылетел с дороги: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В Беловодском районе Луганской области на 236 км автодороги Р-07 Чугуев - Меловое произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пассажирский автобус Volkswagen перевернулся и часть пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Данную информацию обнародовал пресс-центр Национальной полиции в Луганской области.

Как сообщается, авария произошла 21 декабря около 15:10 во время движения транспортного средства из поселка городского типа Беловодск в направлении города Старобельск.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправная задняя правая рессора, ко всему прочему, 39-летний водитель автобуса не соблюдал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автобус перевернулся.

В результате произошедшего пострадали две женщины и трое мужчин.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.