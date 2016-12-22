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Бои на Светлодарской дуге не утихают: ВСУ отбили две атаки боевиков
22.12.2016 16:07

Бои на Светлодарской дуге не утихают: ВСУ отбили две атаки боевиков

В четверг утром, 22 декабря, незаконные вооруженные формирования дважды совершали попытки штурмовать позиции украинских позиций сил АТО на Донецком направлении возле Светлодарска Бахмутского района.

Об этом говорится на официальном сайте Минобороны.

"Враг продолжает провокативные действия на Светлодарской дуге… С 09.00 по 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода осуществили попытку выбить подразделения Вооруженных сил Украины с тронутых позиций. Получив отпор, враг повторно осуществил попытку штурма", - говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны, все атаки были отбиты без потерь личного состава сил АТО, боевики вынуждены были отступить.

"Потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины нет, потери противника уточняются", - сообщают в ведомстве.

Как сообщал MIGnews.com.ua, участники антитеррористической операции, которые получили ранения, были награждены президентом Украины Петром Порошенко.

Всего Порошенко наградил 72 военнослужащих. В частности 8 военных, четверо из которых погибли во время артиллерийских обстрелов, получили орден "За мужество" ІІІ степени.

Теги материала: боевики, Свердловск, обстрел, ВСУ
Новости СМИ2
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